Alisa - Folge deinem Herzen
Folge 10: Folge 055
43 Min.Folge vom 22.05.2009Ab 6
Alisa, die nicht ahnt, dass Jonas die Kamera mit der Speziallinse aus ihrem Spind genommen hat, wird des Diebstahls bezichtigt. Oskar wirft ihr vor, den Diebstahl der Kamera vorgetäuscht zu haben, um Christian zu schaden. Alisa wehrt sich nach Kräften, doch auch Christian kann ihr nicht mehr helfen - sie wird gekündigt. Ellen, die der Lebensmut verlassen hatte, schöpft neue Hoffnung. Liliana setzt unterdessen heimlich alle Hebel in Bewegung, um mehr über ihre Vergangenheit herauszufinden - dabei hat sie allerdings nicht mit Tamaras Neugierde gerechnet.
