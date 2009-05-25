Alisa - Folge deinem Herzen
Folge 11: Folge 056
43 Min.Folge vom 25.05.2009
Alisa kann nichts mehr gegen ihre Kündigung tun und muss die Firma verlassen. Sie ist verletzt, dass Christian nicht zu ihr steht, doch es kommt noch schlimmer: Alisa erfährt, dass sie ausgerechnet ihrem Bruder die Kündigung zu verdanken hat. Ludwig hingegen ist erleichtert, als er seine Frau endlich davon überzeugen kann, ihre Vergangenheit ruhen zu lassen, und Caro lässt sich widerwillig auf einen Job als Aushilfskellnerin im Mona Lisa ein, um von ihrem Vater nicht auf die Straße gesetzt zu werden. Doch als Lars unerwartet bei ihrer Probeschicht auftaucht, bringt das Caro total aus der Fassung.
