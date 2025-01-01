Allein unter Bauern
1 Staffel
Allein unter Bauern
Johannes Waller, ein Mann in den besten Jahren, steht kurz davor, der nächste Außenminister der Bundesrepublik Deutschland zu werden. Er ist smart, intelligent, eloquent, ehrgeizig. Vor seiner politischen Karriere hat er eine ebenso glanzvolle als Anwalt hingelegt, seine Ehe ist allerdings an seinen beruflichen Ambitionen gescheitert. Nach einem Autounfall in dem kleinen Dörfchen Kudrow nimmt sein Leben eine Wendung, die er sich niemals hätte träumen lassen ...