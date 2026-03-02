Staffel 03 Folge 07 - Alles LiebeJetzt kostenlos streamen
Alles Liebe
Folge 7: Staffel 03 Folge 07 - Alles Liebe
51 Min.Folge vom 02.03.2026Ab 6
Jennifer, Daniel, Lisa und Maximilian suchen nach der großen Liebe. Die Niederösterreicherin Jennifer wünscht sich einen Mann, der mit beiden Beinen im Leben steht und sie mit Respekt behandelt. Daniels Partner ist treu und interessiert an etwas Langfristigem. Maximilian ist Landwirt und seine bessere Hälfte packt im Betrieb ordentlich mit an. Lisa träumt von einem Mann, der die Leidenschaft für Rock und Heavy Metal mit ihr teilt, außerdem treu und tierlieb ist.
