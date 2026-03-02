Zum Inhalt springenBarrierefrei
ATVStaffel 3Folge 7vom 02.03.2026
Jennifer, Daniel, Lisa und Maximilian suchen nach der großen Liebe. Die Niederösterreicherin Jennifer wünscht sich einen Mann, der mit beiden Beinen im Leben steht und sie mit Respekt behandelt. Daniels Partner ist treu und interessiert an etwas Langfristigem. Maximilian ist Landwirt und seine bessere Hälfte packt im Betrieb ordentlich mit an. Lisa träumt von einem Mann, der die Leidenschaft für Rock und Heavy Metal mit ihr teilt, außerdem treu und tierlieb ist.

