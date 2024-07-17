Seelische Verbindungen und Sex im AlterJetzt kostenlos streamen
Alles Liebe
Folge 1: Seelische Verbindungen und Sex im Alter
48 Min.Folge vom 17.07.2024Ab 6
Vier einsame Herzen wollen sich endlich verlieben. Die 42-jährige Wienerin Tanja träumt von einem Mann, der humorvoll und tiefgründig ist und dem Filmstar Keanu Reeves zum Verwechseln ähnlichsieht. Marian sucht den Partner fürs Leben. Der gebürtige Tscheche wünscht sich einen Mann, der ihn langsam erobert und wie er eine Familie gründen will. Außerdem machen sich die 73-jährige Seniorin Margarethe und der 33-jährige Lkw-Fahrer Mario auf die Suche nach der großen Liebe.
Weitere Folgen in Staffel 4
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