Der Wunsch nach ZweisamkeitJetzt kostenlos streamen
Alles Liebe
Folge 2: Der Wunsch nach Zweisamkeit
46 Min.Folge vom 10.01.2024Ab 6
In Folge 2 des ATV-Single-Formats „Alles Liebe“ schütten Krankenschwester Tanja, Beschichtungstechniker Gerhard, Pensionistin Beatrix und Gebrauchtwagenhändler Hubert ihre Herzen aus. Sie alle hoffen, dass ihre Traumfrau bzw. ihr Traummann zusieht und sich meldet!
Weitere Folgen in Staffel 5
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick