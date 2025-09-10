Ein Date wie im Film: "Alles ist rosa, alles ist toll..."Jetzt kostenlos streamen
Amore unter Palmen Deutschland
Folge 5: Ein Date wie im Film: "Alles ist rosa, alles ist toll..."
45 Min.Ab 12
Mit einem Tag Verspätung ist Nadine (36) bei Daniel (43) in Ecuador gelandet. Der verliert in Sachen Annäherung keine Zeit: Ein Wellnesstag in den heißen Papallacta-Quellen bringt die Stimmung zum Kochen. In Kenia fragen sich Eugene und Sabine, wann ihr Leben in Deutschland beginnen kann. Es gibt hohe Hürden. Claudia ist einigermaßen schockiert als sie entdeckt, wie Rolence in Tansania lebt. Bepackt mit Geschenken besuchen die beiden seine Familie. Das Thema "Hochzeit" kommt auf ...
