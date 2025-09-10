Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Amore unter Palmen Deutschland

Nadine: Glücklich gelandet in Ecuador

SAT.1Staffel 1Folge 4
Nadine: Glücklich gelandet in Ecuador

Nadine: Glücklich gelandet in EcuadorJetzt kostenlos streamen

Amore unter Palmen Deutschland

Folge 4: Nadine: Glücklich gelandet in Ecuador

45 Min.Ab 12

In Bangkok lädt Aor Online-Flirt Matthias und dessen Kumpel Kevin zu einem Streifzug durch die Stadt ein. In Tansania rauschen Claudia und Rolence in einen ersten Streit. Es geht ums Geld - den Rolence verdient im Monat, was Claudia in fünf Minuten ausgibt. Dafür gelangt Nadine endlich ans Ziel: Sie landet in Ecuador - und in den Armen ihres Online-Schwarms Daniel.

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

Amore unter Palmen Deutschland
SAT.1
Amore unter Palmen Deutschland

Amore unter Palmen Deutschland

Alle 1 Staffeln und Folgen