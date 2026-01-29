Amore unter Palmen
Folge 1: Episode 1
48 Min.Ab 12
Wie weit gehen Menschen für die große Liebe? Andrea aus Innsbruck ist davon überzeugt, dass es bei ihrem Urlaubsflirt Khamis um echte Gefühle geht. Doch der Taxifahrer aus Sansibar ist verheiratet und hat noch eine weitere Hiobsbotschaft in petto. Auch die Wienerin Andrea ist Hals über Kopf verliebt - und zwar in Ayman, ihrem zukünftigen Ehemann, der in Tunesien lebt. Und die Wiener Schwestern Alexandra und Renate begeben sich auf ein Datingtrip nach Marokko.
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick