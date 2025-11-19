Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Appare Ranman

Fake

Polyband MedienStaffel 1Folge 7
Fake

FakeJetzt kostenlos streamen

Appare Ranman

Folge 7: Fake

23 Min.Ab 12

Team Appare ist wild entschlossen, seine Mitstreiter vor Gils bösem Plan zu warnen. Um die Konkurrenz so schnell wie möglich einzuholen, baut Appare kurzerhand das Fahrzeug um. Hototo hat hingegen andere Sorgen: Er konfrontiert Gil mit seiner Vergangenheit und will ihn für seine grausamen Taten büßen lassen. Doch sein Gegenüber ist nicht der, für den der Junge ihn hält ...

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

Appare Ranman
Polyband Medien
Appare Ranman

Appare Ranman

Alle 1 Staffeln und Folgen