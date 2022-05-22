Skihütten Gaudi vs. Karneval Alaaf! Jetzt kostenlos streamen
Asbach Deutschlands beste Hammer-Party
Folge 3: Skihütten Gaudi vs. Karneval Alaaf!
46 Min.Folge vom 22.05.2022Ab 6
Skihütten Gaudi vs. Karneval Alaaf! In diesem Gipfeltreffen der wohl feierwütigsten Partygemeinden könnten die Erwartungen für Feierbiest Markus Krebs nicht höher sein. Wer von den beiden Teams wird den Comedian mehr von ihrem neuen Partykeller überzeugen?
