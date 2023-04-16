"Werkstatt" vs. "Hawaii"Jetzt kostenlos streamen
Asbach Deutschlands beste Hammer-Party
Folge 1: "Werkstatt" vs. "Hawaii"
45 Min.Folge vom 16.04.2023Ab 12
Wenn die Kumpel Frank und Lukas Party machen, kommt das ganze Dorf! Die Feier-Chaoten greifen zum Hammer und geben Vollgas beim Bau ihrer Party-Werkstatt. Südseeträume werden hingegen bei den Girls aus Duisburg wahr: Aline und Jessi verschönern ihren Keller mit Tiki-Bar und Whirlpool. Hoffentlich gehen sie nicht baden!
Weitere Folgen in Staffel 2
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick