"Die Ruhrpott Cowboys" vs. "Der Schumi Fanclub"Jetzt kostenlos streamen
Asbach Deutschlands beste Hammer-Party
Folge 2: "Die Ruhrpott Cowboys" vs. "Der Schumi Fanclub"
45 Min.Folge vom 08.09.2024Ab 12
Howdy heißt es bei Sela und seinen Ruhrpott-Kumpeln. Im Kleingarten soll eine waschechte Western Ranch entstehen, damit die ganze Nachbarschaft einen Platz zum Feiern findet. Im Saloon mit Planwagen-Bar heißt es bald Prost Cowboy. Rasant geht es zu, wenn Rainer mit seinem Michael Schumacher-Fanclub von Null auf Hundert beschleunigt. Kommandostand, Formel 1-Bar und eine Tankstelle lassen die Herzen der Autofreunde höherschlagen.
