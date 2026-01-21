Auction Hunters - Zwei Asse machen Kasse
Folge 2: Win, Lose, or Joust
20 Min.Folge vom 21.01.2026Ab 12
Die Auktionsjäger müssen schnell von einer Versteigerung zurückkehren, um ein äußerst seltenes Comicbuch zu erwerben, dessen Wert auf 100.000 Dollar geschätzt wird. Außerdem entdecken sie ein Samurai-Schwert, das für rituale Selbstmorde genutzt wurde. Zudem lebt Allen einen Kindheitstraum aus.
Weitere Folgen in Staffel 4
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