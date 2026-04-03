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Auction Hunters - Zwei Asse machen Kasse

Pucks for Bucks

ProSieben MAXXStaffel 5Folge 16vom 03.04.2026
Pucks for Bucks

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Auction Hunters - Zwei Asse machen Kasse

Folge 16: Pucks for Bucks

20 Min.Folge vom 03.04.2026Ab 12

Auf einer Auktion in Torrance, Kalifornien, stehen drei Lager zum Verkauf. Allen möchte die Musikinstrumente im ersten Abteil ersteigern. Doch als ein alter Bekannter zu spät zur Veranstaltung erscheint und kurzerhand ebenfalls um die Ware bietet, hat der "Auction Hunter" nur noch ein Ziel: den Preis in die Höhe treiben.

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