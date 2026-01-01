Zum Inhalt springenBarrierefrei
Kabel Eins DokuStaffel 1Folge 20vom 01.01.2026
41 Min.Folge vom 01.01.2026Ab 12

Eine geldgierige Frau setzt eine Reihe Männer auf den Mord an ihrem Ehemann an. Dieser hat den Braten schon längst gerochen und die Polizei an seiner Seite, die jeden Schritt des teuflischen Plans festhält. Sogar der Tod des Mannes wird aufwändig inszeniert, um der Ehefrau zu suggerieren, der Auftrag sei erfüllt.

