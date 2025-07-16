Australian Gold - Schatzsuche Down Under
Folge 3: Episode 3
44 Min.Folge vom 16.07.2025Ab 12
Während Kellie und Henri ein neues Hightech-Gerät auf einem riesigen Salzsee zum Einsatz bringen, hängt für Chris und Greg Clark die gesamte Saison davon ab, ihre launische Trockensortieranlage wieder funktionsfähig zu machen. In einer abgelegenen Grenzstadt könnte eine zufällige Begegnung für Einzelgänger Rick Fishers die Wende bringen - von der Krise zum Jackpot.
