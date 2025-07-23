Australian Gold - Schatzsuche Down Under
Folge 6: Episode 6
44 Min.Folge vom 23.07.2025Ab 12
An ihrer Mine in Jackson stoßen die "Dirt Dogs" auf eine völlig neue Goldquelle, die ihre Saison enorm ankurbeln könnte. Ein Zufallsfund bringt zudem eine mögliche verschollene Legende der Goldfelder ans Licht, doch plötzlich stehen Millionen Dollar auf dem Spiel. Währenddessen drohen heftige Wetterbedingungen, die Ausrüstung von Henri und Kellie und ihre gesamte Saison zu vernichten.
