Folge 6: Brückenkollaps auf dem Campus
45 Min.Folge vom 15.06.2025Ab 12
Die Reihe enthüllt die größten Baufehler weltweit: In New Orleans führt ein Konstruktionsfehler zum Einsturz eines Hotels. In North Carolina fällt eine Brücke in sich zusammen, und in Dänemark rätseln Experten über eine Windkraftanlage, die sich selbst zerstört.
