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Bear Grylls: Stars am Limit

Keri Russell - Kanarische Inseln

PropagateStaffel 4Folge 2vom 01.12.2024
Keri Russell - Kanarische Inseln

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Bear Grylls: Stars am Limit

Folge 2: Keri Russell - Kanarische Inseln

38 Min.Folge vom 01.12.2024Ab 12

Keri Russell beweist Bear Grylls auf den Kanarischen Inseln ihren Mut und zeigt, dass sie sogar vor dem Verspeisen von Samen aus dem Magen eines Vogelkadavers nicht haltmacht. Doch nicht nur die Nahrungsaufnahme gestaltet sich als schwierig, auch die steilen Klippen und tiefen Canyons werden für die beiden bald zum Hindernis.

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