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Beforeigners: Mörderische Zeiten

Die Anomalie

ProSieben FUNStaffel 1Folge 4vom 19.06.2025
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Beforeigners: Mörderische Zeiten

Folge 4: Die Anomalie

44 Min.Folge vom 19.06.2025Ab 16

Alfhildr und Lars haben den Geschäftsmann Navn im Visier. Doch kurz nach der ersten Befragung wird der Prähistorier erschossen. Lars muss seine Ermittlungen allerdings ruhen lassen, denn seine Tochter Ingrid wird ins Krankenhaus eingeliefert. Sie wollte mit ihren Freundinnen unter Drogeneinfluss eine Zeitmigration vortäuschen. Was keiner ahnt: Das verwendete Rauschmittel gehört Lars. Verdächtigt wird allerdings Ingrids Stiefvater.

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