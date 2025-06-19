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Beforeigners: Mörderische Zeiten

Die Täuschung

ProSieben FUNStaffel 2Folge 2vom 19.06.2025
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Beforeigners: Mörderische Zeiten

Folge 2: Die Täuschung

45 Min.Folge vom 19.06.2025Ab 12

Nach einem Hinweis der Londoner Polizei gehen die Beamten davon aus, dass der berüchtigte Mörder Jack The Ripper als Zeitreisender in Oslo angekommen ist und nun vor Ort sein Unwesen treibt. Olav versucht indes noch immer zu beweisen, dass er der wahre König Norwegens ist - und während Alfhildr mit den Folgen ihres Schlafwandelns kämpft, wird Lars von Odin heimgesucht.

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