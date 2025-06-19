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Beforeigners: Mörderische Zeiten

Der Riss

ProSieben FUNStaffel 2Folge 6vom 19.06.2025
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Beforeigners: Mörderische Zeiten

Folge 6: Der Riss

52 Min.Folge vom 19.06.2025Ab 16

Alfhildr wacht in einer alternativen Realität auf. Seit ihrem Zusammentreffen mit John Roberts hat sich die gesamte Welt verändert. Der Kampf der beiden hat einen Riss im Raum-Zeit-Kontinuum verursacht und eine andere Gegenwart erschaffen. Diese bedroht nun die echte Welt. Alfhildr muss so schnell wie möglich einen Weg zurückfinden. Auf der anderen Seite finden ihre Kollegen Erstaunliches über die Polizistin heraus.

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