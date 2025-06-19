Beforeigners: Mörderische Zeiten
Folge 6: Der Riss
52 Min.Folge vom 19.06.2025Ab 16
Alfhildr wacht in einer alternativen Realität auf. Seit ihrem Zusammentreffen mit John Roberts hat sich die gesamte Welt verändert. Der Kampf der beiden hat einen Riss im Raum-Zeit-Kontinuum verursacht und eine andere Gegenwart erschaffen. Diese bedroht nun die echte Welt. Alfhildr muss so schnell wie möglich einen Weg zurückfinden. Auf der anderen Seite finden ihre Kollegen Erstaunliches über die Polizistin heraus.
Alle Staffeln im Überblick
Beforeigners: Mörderische Zeiten
Alle 2 Staffeln und Folgen
Genre:Drama, Science Fiction, Fantasie
Produktion:NO, 2019
Altersfreigabe:
16
Copyrights:© Season 1-2: Viaplay
Produktplatzierung unaufklärbar - Mehr erfahren