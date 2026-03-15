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Bewahrer der Wildnis

Rückkehr der Jäger

Blue AntStaffel 1Folge 4vom 15.03.2026
Rückkehr der Jäger

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Bewahrer der Wildnis

Folge 4: Rückkehr der Jäger

47 Min.Folge vom 15.03.2026Ab 6

In Sambia gibt es verschiedene Naturschutzprojekte, bei denen sich Menschen um Tiere und Pflanzen kümmern. Im Elefantenwaisenhaus Lilayi werden verwaiste Kälber von Tierpflegern aufgezogen und auf die Auswilderung vorbereitet. Zudem versuchen Wissenschaftler, die Schäden durch menschliche Eingriffe in die Natur zu beheben und die Raubtiere der Region zu schützen.

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