Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Bianca - Wege zum Glück

Folge 080

TelenovelaStaffel 6Folge 5vom 21.02.2005
Folge 080

Folge 080Jetzt kostenlos streamen

Bianca - Wege zum Glück

Folge 5: Folge 080

43 Min.Folge vom 21.02.2005Ab 6

Pascal tauscht heimlich die Zettel in der Blechdose für die Tanztombola aus, und ersetzt sie mit neuen, auf denen Biancas Name steht. Oliver schickt Bianca einen Brief und gibt ihr darin den blauen Stein zurück, das Symbol ihrer Liebe. Bianca bricht in Tränen aus und klagt Heiko ihr Leid, Oliver habe sie nur benutzt und nie geliebt. Heiko stürmt daraufhin zu Oliver und verpasst ihm eine Ohrfeige. Unterdessen veranlasst Katy Maren sich mit Alexanders Kennwort in den Computer der Wellinghoff Bank einzuloggen und ihr Dispolimit zu erhöhen. Maren und Sven verbringen ihre erste leidenschaftliche Nacht miteinander.

Weitere Folgen in Staffel 6

Alle Staffeln im Überblick

Bianca - Wege zum Glück
Telenovela
Bianca - Wege zum Glück

Bianca - Wege zum Glück

Alle 15 Staffeln und Folgen