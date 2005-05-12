Bianca - Wege zum Glück
Folge 13: Folge 133
43 Min.Folge vom 12.05.2005Ab 6
Bianca plagt ein schlechtes Gewissen, weil sie sich heimlich mit Oliver trifft. Sie wollen bereden, wie sie Pascal gemeinsam auf eine falsche Fährte locken können. Katy und Pascal überreden Sven zu einem Pokerspiel. Da sie gezinkte Karten benutzen, verliert Sven. Als Bianca mit Eddie schläft, nennt sie ihn aus Versehen "Oliver".
