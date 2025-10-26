Big Brother - Knossi Edition
Folge 3: Tag 3: Zusammenfassung
33 Min.Ab 12
Der finale Tag bei "Big Brother - Knossi Edition" startet für die meisten etwas angespannt. Die Nacht war kalt, ungemütlich und verschnarcht ("Als ob jemand um Hilfe schreien würde …"). Der erste emotionale Abschied rührt zu Tränen, der Besuch von Streamer Trymacs hebt die Stimmung mächtig. Weitere Challenges folgen, erstaunliche Verwandlungen und dann wird die wichtigste aller Fragen beantwortet: Wer gewinnt "Big Brother - Knossi Edition" 2025?
