Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Bikepacking Abenteuer - by Fritz Meinecke

Defekt am Fahrrad!

JoynStaffel 2Folge 2
Defekt am Fahrrad!

Defekt am Fahrrad!Jetzt kostenlos streamen

Bikepacking Abenteuer - by Fritz Meinecke

Folge 2: Defekt am Fahrrad!

24 Min.

Der erste Defekt am Fahrrad und eine nächtliche Abfahrt durch mystische Bergdörfer führen Fritz zu einem ungewöhnlichen Schlafplatz. Am nächsten Morgen liegen einige sehr spannende Locations auf der Route und der Weg führt ihn durch eine weite Hochebene. Am Abend geht es wieder in die Anstiege und er ist zurück in einer wunderschönen Bergregion.

Weitere Folgen in Staffel 2

Alle Staffeln im Überblick

Bikepacking Abenteuer - by Fritz Meinecke
Joyn
Bikepacking Abenteuer - by Fritz Meinecke

Bikepacking Abenteuer - by Fritz Meinecke

Alle 3 Staffeln und Folgen