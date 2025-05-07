Zum Inhalt springenBarrierefrei
Bikepacking Abenteuer - by Fritz Meinecke

Die Sahara-Wüste

Staffel 2 Folge 4

Bikepacking Abenteuer - by Fritz Meinecke

Folge 4: Die Sahara-Wüste

24 Min.

Fritz erreicht die Sahara und verbringt die Nacht mitten in den Dünen in einem großen Wüstenzelt. Auf dem Weg zum nächsten Etappenziel gibt es immer wieder Kamele am Straßenrand zu erblicken. Ein Highlight ist die Nacht in einer traditionellen Berghütte aus Lehm. Ein Wetterumschwung, mit heftigem Temperatursturz, starkem Wind und Platzregen durchkreuzt die vorher geschmiedeten Pläne.

