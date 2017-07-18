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Bist Du deppert!

Folge 4 "Bist Du deppert!" Update: Die Staatsanwaltschaft ermittelt!

PULS 4Staffel 5Folge 12vom 18.07.2017
Folge 4 "Bist Du deppert!" Update: Die Staatsanwaltschaft ermittelt!

Folge 4 "Bist Du deppert!" Update: Die Staatsanwaltschaft ermittelt!Jetzt kostenlos streamen

Bist Du deppert!

Folge 12: Folge 4 "Bist Du deppert!" Update: Die Staatsanwaltschaft ermittelt!

55 Min.Folge vom 18.07.2017Ab 6

Gerald Fleischhacker, Gregor Seberg und Rudi Roubinek schauen sich mit Ihnen gemeinsam noch einmal eine Folge „Bist Du deppert!“ an und berichten unter anderem über die neuesten Entwicklungen im Fall „Integrationsfonds“, sie schauen noch einmal nach Kärnten zur „Therme Villach“ und nach Niederösterreich zum Fall „BH Grundstücke“.

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