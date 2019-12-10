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Bist Du deppert!

Bist du deppert! vom 10.12.2019

PULS 4Staffel 8Folge 3vom 10.12.2019
Bist du deppert! vom 10.12.2019

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Bist Du deppert!

Folge 3: Bist du deppert! vom 10.12.2019

64 Min.Folge vom 10.12.2019Ab 6

Moderator und Show-Mastermind Gerald Fleischhacker geht wieder gemeinsam mit seinem Comedy-Team auf die Suche nach politischem Irrsinn und anderen Frechheiten - und das über Österreichs Grenzen hinweg. Dafür begrüßt er Kabarettistin Nadja Maleh, die Schauspieler Alexander Jagsch und Gregor Seberg und der Schweizer Star-Kabarettist Marco Rima bei sich im Studio.

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