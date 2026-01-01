Zum Inhalt springenBarrierefrei
ProSieben MAXXStaffel 1Folge 2vom 31.01.2026
Folge 2: Kampf um das Sternenschwert

22 Min.Folge vom 31.01.2026Ab 12

Der Astronaut John Blackstar wird eines Tages mit seinem Raumschiff in ein Schwarzes Loch hineingesogen und landet in einer fremden Galaxie. Auf dem Planeten Sagar kämpft er fortan mit seinen Verbündeten gegen den finsteren Overlord und versucht, die Bevölkerung seiner neuen Heimat zu beschützen.

