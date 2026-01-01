Kampf um das SternenschwertJetzt kostenlos streamen
Blackstar
Folge 2: Kampf um das Sternenschwert
22 Min.Folge vom 31.01.2026Ab 12
Der Astronaut John Blackstar wird eines Tages mit seinem Raumschiff in ein Schwarzes Loch hineingesogen und landet in einer fremden Galaxie. Auf dem Planeten Sagar kämpft er fortan mit seinen Verbündeten gegen den finsteren Overlord und versucht, die Bevölkerung seiner neuen Heimat zu beschützen.
