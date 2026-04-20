Brooklyn Nine-Nine
Folge 3: Die blaue Grippe
21 Min.Folge vom 20.04.2026Ab 12
Auf dem Revier geht es drunter und drüber, nachdem sich ein Großteil der Belegschaft krankgemeldet hat. Holt ist sich sicher, dass O'Sullivan dahintersteckt und bittet seine Truppe, die "kranken" Kollegen zu überprüfen. Während sich Terry in die Gewerkschaft einschleust, ermitteln Jake und Boyle beim Arzt, wo sich Boyle zum Schein untersuchen lässt. Als er jedoch eine besorgniserregende Diagnose erhält, bricht für ihn eine Welt zusammen.
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