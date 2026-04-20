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Brooklyn Nine-Nine

Die blaue Grippe

NBCUniversalStaffel 8Folge 3vom 20.04.2026
Die blaue Grippe

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Folge 3: Die blaue Grippe

21 Min.Folge vom 20.04.2026Ab 12

Auf dem Revier geht es drunter und drüber, nachdem sich ein Großteil der Belegschaft krankgemeldet hat. Holt ist sich sicher, dass O'Sullivan dahintersteckt und bittet seine Truppe, die "kranken" Kollegen zu überprüfen. Während sich Terry in die Gewerkschaft einschleust, ermitteln Jake und Boyle beim Arzt, wo sich Boyle zum Schein untersuchen lässt. Als er jedoch eine besorgniserregende Diagnose erhält, bricht für ihn eine Welt zusammen.

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