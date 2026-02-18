Busenfreundin
Folge 3: Erbe ohne Ego
In dieser Folge trifft Ricarda auf eine Frau, die geerbt hat – und dann lieber rückverteilen lässt. Marlene Engelhorn ist 33, Aktivistin, Mitgründerin von #taxmenow – und eine der lautesten Stimmen in der Debatte um Vermögensverteilung. Ihr Erbe stammt aus der milliardenschweren Engelhorn-Dynastie, mit familiären Verbindungen zu Konzernen wie BASF und Boehringer Mannheim. Statt sich damit zurückzulehnen, hat Marlene 90 Prozent ihres Erbes rückverteilen lassen – über einen Bürgerrat, den sie selbst ins Leben gerufen hat. Ganz nach dem Motto: „Ich hab das nicht verdient. Aber vielleicht kann jemand anders was Gutes draus machen.“ Ricarda spricht mit ihr über Geld, Gerechtigkeit, queeres Engagement, Familienpowerdynamiken, mediale Projektionen und die Frage: Was macht man eigentlich, wenn man alles hat – aber lieber die Welt ein bisschen gerechter hätte?
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick