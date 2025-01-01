Castle
Die ausgedachten Morde des Krimiautors Richard Castle inspirieren einen Killer zu brutalen Morden. Nun wird der Autor zum Ermittler und heftet sich an die Polizistin Kate Beckett.
Castle: Von Krimiautor zum Ermittler
Die US-amerikanische Serie Castle ist eine Krimikomödie über den einflussreichen Krimiautor Rick Castle, gespielt von Nathan Fillion. Nach der Veröffentlichung des letzten Buches aus seiner Erfolgsreihe über den abenteuerlichen Detektiv Derrick Storm gelangt der Autor in eine unausweichliche Schreibblockade, die er trotz zahlreicher Dates nicht beheben kann. Unterstützung bekommt er außerdem von seiner theatralischen Mutter Martha, die sich nach wie vor für eine aufstrebende Schauspielerin hält und seiner gewissenhaften Tochter Alexis, die nur Augen für ihre Hausaufgaben hat.
Castles Leben wird jedoch von einem Tag auf den anderen auf den Kopf gestellt. Denn er erfährt, dass ein Serienmörder die Motive aus seinem Buch für reale Verbrechen nutzt. Bald erkennt das auch die furchtlose Polizistin Kate Beckett, dargestellt von Stana Katic, die heimlich ein großer Fan von Castles Bücher ist. Nach einer ersten Befragung mit dem Autor schließt sich dieser der Polizei an, um die Ermittlung mit seinem Insiderwissen zu unterstützen. Schließlich schaffen es Castle und Beckett trotz anfänglicher Reibungspunkte zusammen zu arbeiten und den Täter zur Strecke zu bringen.
Das außergewöhnliche Ermittlerduo
Die Detektiv-Arbeit beendet Castles Schreibblockade und er beginnt eine neue Krimireihe über die gnadenlose Kommissärin Nikki Heat, die auf Beckett basiert. Durch seine Kontakte mit dem New Yorker Bürgermeister schafft es Castle außerdem Teil der Ermittlungskommission zu werden, um Recherche für sein nächstes Buch zu betreiben. Zunächst weigert sich Beckett mit ihm zu arbeiten, doch bald beginnt es zwischen ihnen zu funken.
Preisgekrönte Krimiserie mit Comedy-Elementen
Castle wird oft als Comedy-Drama bezeichnet, da es sich von anderen Krimiserien durch den durchgängig leichten Ton und humorvollen Dialoge abhebt. Insgesamt umfasst die Serie acht Staffeln mit 173 Folgen. Außerdem veröffentlicht der Sender ein reales Buch mit Rick Castle als Autor, das es auf Platz 26 in der New York Times-Bestsellerliste schafft. Die Krimiserie gewann fünf Jahre hintereinander den People’s Choice Award für “Beste Krimiserie”, während der Hauptcast über drei Mal als beste Darsteller ausgezeichnet wurden.
Wenn du Lust auf eine witzige Krimiserie mit liebenswerten Charakteren hast, kannst du jetzt Castle auf Joyn PLUS+ in HD streamen.