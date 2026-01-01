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Casual

Phase 3

MOVIESPHEREStaffel 2Folge 1
Phase 3

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Casual

Folge 1: Phase 3

26 Min.Ab 12

Aufgrund von Alex' neuer Leidenschaft sieht sich Valerie veranlasst, die Dinge auf eigene Faust selbst in die Hand zu nehmen. Laura denkt in der Zwischenzeit ernsthaft darüber nach, ihre derzeitige Highschool zu wechseln.

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