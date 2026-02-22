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Cesar Millan: Better Human Better Dog - Bessere Menschen, bessere Hunde

Festung der Angst, Teil 1

sixxStaffel 4Folge 2vom 22.02.2026
Festung der Angst, Teil 1

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Cesar Millan: Better Human Better Dog - Bessere Menschen, bessere Hunde

Folge 2: Festung der Angst, Teil 1

43 Min.Folge vom 22.02.2026Ab 6

Cesar Millan unterstützt verzweifelte Hundebesitzer beim Training ihrer Vierbeiner. Dabei hat der Hundeflüsterer alle Hände voll zu tun, denn während der Pandemie wurden so viele Hunde adoptiert wie nie zuvor. Gemeinsam mit Frauchen und Herrchen geht Cesar Problemfällen auf den Grund. Ziel seiner individuellen Trainingsmethoden ist ein harmonisches Miteinander.

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