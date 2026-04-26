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Cesar Millan: Better Human Better Dog - Bessere Menschen, bessere Hunde

Gorilla-Energie

sixxStaffel 5Folge 12vom 07.06.2026
Gorilla-Energie

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Cesar Millan: Better Human Better Dog - Bessere Menschen, bessere Hunde

Folge 12: Gorilla-Energie

43 Min.Folge vom 07.06.2026Ab 6

Cesar Millan unterstützt verzweifelte Hundebesitzer beim Training ihrer Vierbeiner. Dabei hat der Hundeflüsterer alle Hände voll zu tun, denn während der Pandemie wurden so viele Hunde adoptiert wie nie zuvor. Gemeinsam mit Frauchen und Herrchen geht Cesar Problemfällen auf den Grund. Ziel seiner individuellen Trainingsmethoden ist ein harmonisches Miteinander.

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