Chasing Monsters - Monsterfischen auf der Spur

Spurlos verschwunden

Kabel Eins DokuStaffel 3Folge 3vom 08.02.2025
Folge 3: Spurlos verschwunden

45 Min.Folge vom 08.02.2025Ab 12

Am Paraná-Fluss im Norden Argentiniens werden zahllose Fischer gewaltsam von unbekannten Kreaturen ins Wasser gezogen - manche von ihnen kommen nie wieder an die Oberfläche. Cyril wagt sich immer tiefer in die von Kaimanen und Piranhas bevölkerten Sümpfe, um herauszufinden, welche Bestie stark genug sein könnte, einen Menschen unter Wasser zu ziehen.

Kabel Eins Doku
Alle 3 Staffeln und Folgen