Chasing Monsters - Monsterfischen auf der Spur
Folge 4: Geister des Riffs
46 Min.Folge vom 01.03.2025Ab 12
Vor der Küste Tansanias lauert ein aggressiver Fisch, der Haie zu Tode rammen kann und sogar Menschen angreift. Nachdem er aus einer gefährlichen Gezeitenströmung geschwommen ist, erkundet Cyril den Indischen Ozean zusammen mit einheimischen Fischern. Unter der sengenden Hitze wird seine Suche zu einem echten Kraftakt.
