Cold Case Files - Wahre Fälle der US-Ermittler
Spannende und authentische Kriminalfälle aus den USA, die teilweise jahrzehntelang ungelöst blieben, werden jetzt endlich aufgeklärt! In den Archiven amerikanischer Police Departments lagern Zehntausende von Akten, die von Gewaltverbrechen berichten. Hier finden die so genannten "Cold Case Detectives" immer wieder Fälle, die sich erst jetzt aufklären lassen - dank modernster Technik. "Cold Case Files" rekonstruiert die Fälle und zeigt die entscheidenden Phasen der Aufklärung.