Jakob Jantscher & Thomas FlögelJetzt kostenlos streamen
Copa Pelé – Legenden mit Schmäh
Folge 6: Jakob Jantscher & Thomas Flögel
53 Min.Folge vom 13.07.2026
Moderator Mario Hochgerner begrüßt in Episode 6 zwei Männer, die den österreichischen Fußball über viele Jahre geprägt haben – Jakob Jantscher und Thomas Flögel. Zwei Generationen, zwei spannende Karrieren und jede Menge Geschichten aus der Welt des Fußballs!
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick