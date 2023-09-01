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Cryptid

Der Selbstversuch von Ester

ProSieben FUNStaffel 1Folge 6vom 01.09.2023
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Cryptid

Folge 6: Der Selbstversuch von Ester

22 Min.Folge vom 01.09.2023Ab 16

Lisa bittet ihren Bruder, seine Erinnerungen an die Vergangenheit mit ihr zu teilen. Niklas weigert sich jedoch. Er will die schrecklichen Ereignisse vergessen und die Visionen hinter sich lassen. Durch die Einnahme von Tabletten hofft er, zur Ruhe zu kommen. Ester wendet sich derweil an ihre Mutter, nachdem ein intimes Video von ihr und Sebastian in der Schule die Runde macht.

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