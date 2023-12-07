Für jeden was dabei: Bilderraten, Buchstabensalat und Mathe-RätselJetzt kostenlos streamen
Das 1% Quiz - Wie clever ist Deutschland?
Folge 3: Für jeden was dabei: Bilderraten, Buchstabensalat und Mathe-Rätsel
86 Min.Folge vom 07.12.2023Ab 6
Jörg Pilawa stellt 100 Kandidat:innen im Publikum sowie Ruth Moschner und Alexander Herrmann wieder einzigartige Quizfragen. Wer schafft es bis zur 1%-Frage?
