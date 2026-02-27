Das Böse im Blick - Augenzeuge Kamera
Folge 10: Blutrausch
47 Min.Folge vom 27.02.2026Ab 12
Das Ehepaar Tom und Jill Estes reist zu einem Verwandtenbesuch nach Missouri. Es sollte der letzte Ausflug werden: ein Spaziergänger findet die Leichen der beiden neben den Mülltonnen einer Tankstelle. Die Beamten sichten die Bänder der Überwachungskameras eines nahegelegenen Supermarktes und stoßen auf eine heiße Spur.
Weitere Folgen in Staffel 5
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick