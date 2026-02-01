Date oder Zufallsbegegnung?Jetzt kostenlos streamen
Das Böse im Blick - Augenzeuge Kamera
Folge 8: Date oder Zufallsbegegnung?
46 Min.Folge vom 20.02.2026Ab 12
Im September 2009 wird die Leiche der 27-jährigen Jessica Kalaher in ihrem Auto in Cedar Park, Texas, entdeckt. Die junge Frau wurde erwürgt, es fehlen die Autoschlüssel und ihr Geldbeutel. Die Beamten beginnen mit der Sichtung des Materials aus Überwachungskameras.
Weitere Folgen in Staffel 5
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick