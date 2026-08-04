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Das Böse im Blick - Augenzeuge Kamera

Das Böse auf dem Schulweg

SAT.1 GOLDStaffel 6Folge 17vom 04.08.2026
Das Böse auf dem Schulweg

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Das Böse im Blick - Augenzeuge Kamera

Folge 17: Das Böse auf dem Schulweg

47 Min.Folge vom 04.08.2026Ab 12

Die 14-jährige Alianna DeFreeze verschwindet an einem eisigen Wintertag auf ihrem Weg zur Schule. Ihre Eltern sind ratlos, doch die Überwachungskameras geben Hinweise über den Verbleib des Mädchens. Werden die Ermittler es finden, bevor es zu spät ist?

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