Ausflug ins TeufelsdreieckJetzt kostenlos streamen
Das Böse im Blick - Augenzeuge Kamera
Folge 5: Ausflug ins Teufelsdreieck
47 Min.Folge vom 26.11.2025Ab 12
Der 66-jährige Larry Weaver verbringt nach langer Reise eine Nacht im Motel, um anschließend nach Hause zu seiner Frau zu fahren. Dort kommt er nie an und die Ermittler befürchten das Schlimmste. Geben die Aufzeichnungen der Überwachungskameras Hinweise auf seinen Verbleib?
