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Das geheime Leben der Tasmanischen Beutelteufel

Junge Teufel

Blue AntStaffel 1Folge 2vom 15.03.2026
Junge Teufel

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Das geheime Leben der Tasmanischen Beutelteufel

Folge 2: Junge Teufel

47 Min.Folge vom 15.03.2026Ab 6

Der Beutelteufel, auch tasmanischer Teufel genannt, lebt ausschließlich auf der australischen Insel Tasmanien. Obwohl das kleine Säugetier harmlos und niedlich aussieht, kann es sehr aggressiv und laut werden. Bei Aufregung oder Stress färben sich die Ohren des Tieres rot, was als Warnung für seine Rivalen zu verstehen ist.

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