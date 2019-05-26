Zum Inhalt springenBarrierefrei
Das große Backen - Die Profis

Folge 2

SAT.1 Staffel 1 Folge 2 vom 26.05.2019
105 Min. Ab 6

Nächste Runde im Kampf der Konditoren-Giganten! Die fünf verbliebenen Teams stellen sich einer besonderen Herausforderung: Die Jury wünscht sich 50 identische "Surprise Inside"-Törtchen. Tücken: Eine ausgefallene Zutat, die die Jury zum Staunen bringt und ein flüssiger Kern! Dieser sollte am besten erst beim Anschnitt der Miniatur-Köstlichkeiten zum Vorschein kommen. Gelingt es allen fünf Profi-Teams ihre Kerne perfekt herzustellen?

